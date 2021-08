Venti a oltre 240 chilometri orari, atteso maltempo devastante a New Orleans e Baton Rouge

L’uragano Ida ha toccato terra sulla costa della Louisiana con venti che spirano a 241 chilometri orari, una delle tempeste più potenti ad avere mai colpito gli Stati Uniti. Ida ha toccato terra nello stesso giorno in cui l’uragano Katrina 16 anni fa devastò Louisiana e Mississippi, circa 64 chilometri a ovest di dove Katrina, allora di categoria 3, colpì la terraferma. È atteso che la tempesta si muova ora verso la Louisiana sudorientale, indebolendosi solo leggermente, e portando maltempo devastante a New Orleans e Baton Rouge. Ida ha toccato terra come uragano di categoria 4, mentre quando Katrina ha toccato terra era di categoria 3. Secondo PowerOutage.US, a mezzogiorno ora locale oltre 100mila persone in Louisiana erano rimaste senza corrente elettrica. La minaccia di Ida ha spinto le autorità di emergenza a preparare rifugi per evacuati costretti a lasciare le proprie case, il tutto mentre i casi di coronavirus sono in aumento. Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha fatto sapere che lo Stato ha lavorato per dare rifugio a molte persone in alberghi in modo da ridurre il rischio di diffusione del virus.

Biden: “Preghiamo per il meglio, ma aspettiamoci il peggio”

L’uragano Ida “è devastante e mette a rischio le persone. Ognuno deve ascoltare le istruzioni delle autorità locali. Ci prepariamo al peggio, è il più forte nella storia della Louisiana dal 1850”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando dalla sede dell’Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema).

