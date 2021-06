Tra le vittime anche un bambino di due anni e due adolescenti

(LaPresse) Una barca è esplosa nel Lago degli Ozarks, nel Missouri, nei pressi di Sunrise Beach, causando il ferimento di sei persone, tra cui un bambini di due anni e due adolescenti di 12 e 16 anni. Secondo quanto reso noto dal Missouri State Highway Patrol, i due adolescenti sono ricoverati in gravi condizioni all’University Hospital di Columbia, specializzato in traumatologia, mentre il bimbo è stato portato in ospedale con un veicolo privato con ferite lievi. L’esplosione è avvenuta quando la barca, attraccata per un guasto meccanico, ha improvvisamente preso fuoco, probabilmente per una scintilla che ha incendiato il carburante. Le persone rimaste coinvolte nell’incidente provengono da Gretna e Elkhorn, nel Nebraska.

