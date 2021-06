La zona meridionale dello Stato americano lotta contro i roghi

(LaPresse) Il caldo secco e torrido sta alimentando gli incendi scoppiati nei giorni scorsi nel sud della California. In molte aree dello Stato americano, le temperature hanno raggiunto picchi record, causando roghi nei boschi. A Irwindale le fiamme hanno lambito l’Area ricreativa della diga di Santa Fe, una popolare attrazione turistica vicino alle autostrade 605 e 210. Ai residenti della California potrebbe essere chiesto di ridurre il consumo di elettricità questa settimana per evitare blackout, con un’ondata di caldo che minaccia di mettere a dura prova la rete elettrica dello Stato, benché il California Independent System Operator affermi che dovrebbe avere abbastanza elettricità per soddisfare la domanda ed evitare interruzioni. Ma se dovesse scattare l’allerta, agli abitanti sarà chiesto di interrompere volontariamente l’uso dell’energia elettrica dalle 16 alle 21 per almeno due giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata