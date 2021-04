La First Lady dà il buon esempio nella tradizionale ricorrenza nazionale

(LaPresse) La First Lady Jill Biden ha piantato un albero sul prato della Casa Bianca in omaggio all’Arbor Day nazionale, che negli Stati Uniti si celebra l’ultimo venerdì di aprile. Ogni anno le comunità di tutto il Paese commemorano l’Arbor Day organizzando eventi in cui si piantano alberi. Queste celebrazioni promuovono aria e acqua più pulite, la protezione della fauna selvatica nei loro habitat naturali e il miglioramento della salute, piantando e coltivando alberi.

