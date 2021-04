Il discorso del presidente a 100 giorni dall'insediamento

Una settimana dopo che l’ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato condannato per l’omicidio di George Floyd, e mentre gli Usa continuano ad affrontare un numero sproporzionato di uomini afroamericani uccisi dalla polizia, il presidente Joe Biden ha invitato il Congresso ad agire. “Abbiamo tutti visto il ginocchio dell’ingiustizia sul collo dell’America nera”, ha detto Biden nel discorso al Congresso, riferendosi alla morte di Floyd soffocato dal ginocchio di Chauvin, “questa è la nostra opportunità per fare veri progressi”. Ha invitato il Congresso a inviargli un disegno di legge di riforma della polizia intitolato a Floyd entro l’anniversario della sua morte, il 25 maggio. Ed è andato anche oltre, dicendo che è tempo di sradicare il razzismo sistemico nell’edilizia abitativa, nell’istruzione e nella sanità pubblica. “Abbiamo un’enorme opportunità per piegare l’arco dell’universo morale verso la giustizia. Vera giustizia”, ha detto.

