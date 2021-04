Così Steve Schleicher poco prima che la giuria si riunisse per il verdetto

(LaPresse) Il pubblico ministero Schleicher, durante la chiusura del processo per la morte di George Floyd, ha detto che Derek Chauvin “doveva sapere” che stava strappando la vita a George Floyd. E che con le sue azioni “ha tradito il distintivo e tutto ciò che rappresentava. Non è come sono addestrati. Non stava seguendo le regole”, ha aggiuntopoco prima che i giurati si ritirassero in camera di consiglio per il verdetto.

