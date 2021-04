Almeno quattro persone sono state ricoverate in ospedale, inclusa una persona con ferite gravi

La polizia di Indianapolis dice che sono 8 le persone uccise nella struttura della Fedex dove c’è stata una violenta sparatoria; molti altri sono rimasti feriti.

La sparatoria è avvenuta nella struttura vicino all’aeroporto internazionale di Indianapolis, ha detto il portavoce della polizia Genae Cook. Almeno quattro persone sono state ricoverate in ospedale, inclusa una persona con ferite gravi. Altre due persone sono state curate e rilasciate sul posto, ha detto Cook. L’assalitore, che si è suicidato, non è stato immediatamente identificato e Cook ha detto che gli investigatori stavano ancora raccogliendo informazioni.

La polizia è stata chiamata subito dopo le 23 (ora locale) e gli agenti hanno trovato la sparatoria in corso. L’uomo armato in seguito si è ucciso. FedEx ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che sta collaborando con le autorità e sta lavorando per ottenere maggiori informazioni. “Siamo a conoscenza della tragica sparatoria nella nostra struttura FedEx Ground vicino all’aeroporto di Indianapolis. La sicurezza è la nostra massima priorità e il nostro pensiero va a tutti coloro che ne sono interessati”, ha detto la società.

