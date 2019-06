Trump sbarca in Gb. Subito attacco al sindaco di Londra

Comincia la visita di Stato. In programma una cena con la regina Elisabetta e un incontro con Theresa May. Frecciata a Sadiq Khan: "Ha fatto un lavoro terribile". Sostegno a Nigel Farage e Boris Johnson

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Gran Bretagna per una visita di Stato di tre giorni durante la quale dovrà partecipare a un banchetto ospitato dalla regina Elisabetta II e incontrare il primo ministro uscente, Theresa May. Il presidente Usa, ancor prima di sbarcare, ha attaccato frontalmente il sindaco di Londra Sadiq Khan. In un tweet dall'Air Force One, lo ha definito un "perdente completo" per aver criticato la decisione del Regno Unito di 'srotolare il tappeto rosso' per il capo della Casa Bianca. "Khan, che ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, ha fatto commenti 'cattivi' sul presidente degli Stati Uniti" ha scritto Trump. Secondo il presidente Usa, il sindaco di Londra farebbe meglio a "concentrarsi sulla lotta alla criminalità della capitale britannica".

Il presidente americano Donald Trump e la first Lady Melania sono stati accolti a Buckingham Palace dalla regina Elisabetta insieme al principe Carlo e alla moglie Camilla. Nella prima tappa della sua visita di tre giorni nel Regno Uniti, l'arrivo di Trump è stato segnato da colpi di cannone sparati in suo onore. Il presidente pranzerà con la regina poi prenderà il thè con Carlo e Camilla nella loro residenza di Clarence House, prima del banchetto ufficiale in serata.

L'elicottero che trasportava l'inquilino della Casa Bianca e la moglie è atterrato poco dopo mezzogiorno nei giardini del palazzo, dove il principe Carlo e Camilla lo stavano aspettando. L'erede al trono e la duchessa di Cornovaglia hanno scortato la coppia americana fin dalla regina, in piedi davanti alla porta del palazzo. La figlia di Donald Trump, Ivanka Trump e il marito Jared Kushner sono apparsi sul balcone del palazzo. La regina e il presidente hanno poi ascoltato l'inno americano suonato dalle guardie reali.

Il presidente Usa arriva a Londra di ritorno dal suo viaggio in Giappone, dove ha incontrato il nuovo imperatore Naruhito, Una visita che promette di essere ricca di eventi. Trump, che non ha mai nascosto la sua passione per gli onori e tappeti rossi, arriva a Londra in un clima politico difficile, in cui il paese sta cercando un successore alla premier Theresa May mentre si chiede in che modo poter attuare la Brexit.

Il suo precedente viaggio nel Regno Unito, che aveva portato decine di migliaia di persone in strada, era stato particolarmente caotico, segnato da una sorprendente intervista al tabloid The Sun in cui il tycoon era stato fortemente critico nei confronti del governo, che aveva provocato shock e sgomento. Per questa visita di tre giorni, che inizia lunedi con una cerimonia a Buckingham Palace seguita da un pranzo con la regina e poi, la sera, un banchetto formale (a cui prima di lui hanno avuto l'onore di partecipare George W. Bush e Barack Obama) quale sarà il tono del presidente repubblicano? Fino a che punto entrerà nel dibattito sul nome del prossimo occupante di Downing Street? Darà 'consigli' ai britannici su come gestire al meglio l'uscita dell'Unione europea? Come tutti i suoi predecessori, dovrebbe insistere sulla "relazione speciale" anglo-americana. Il resto è, come sempre quando si tratta del 45° presidente degli Stati Uniti, imprevedibile.

Già nei giorni scorsi, fedele alla sua reputazione, Trump ha criticato il modo in cui Theresa May ha guidato i negoziati con Bruxelles sulla Brexit, ha esortato il suo futuro successore a lasciare l'Ue senza un accordo e si è lanciato in un forte endorsement verso l'ex ministro degli Esteri Boris Johnson, oltre a dichiarare di "voler incontrare" il leader populista Nigel Farage.

Il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn ha declinato l'invito alla cena di Stato, ritenendo inadeguato stendere il tappeto rosso per onorare un presidente "che strappa i trattati internazionali vitali, supporta la negazione del cambiamento climatico e l'uso della retorica razzista e misogina". Martedì, la visita avrà una svolta più politica con un tete-à-tete con Theresa May, a pochi giorni dalle sue dimissioni fissate il 7 giugno. Se la premier è stata il primo leader straniero ricevuto alla Casa Bianca dopo la vittoria a sorpresa del magnate a novembre 2016, il loro rapporto è stato caratterizzato da una serie di picchi di tensione.

E i motivi di dissenso tra i due paesi sono reali. Non a caso, c'è molta attenzione sull'incontro tra l'inquilino della Casa Bianca e il principe Carlo, molto coinvolto nella difesa dell'ambiente, dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi. La fine della visita presidenziale si concentrerà sul 75° anniversario del D-Day, con una cerimonia a Portsmouth (nel sud) alla presenza della regina Elisabetta. Donald e Melania Trump faranno quindi una breve visita in Irlanda prima di recarsi in Normandia il 6 giugno per le commemorazioni organizzate dalla Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata