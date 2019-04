Attacchi in Sri Lanka, otto esplosioni in chiese e hotel: almeno 190 morti. Ministro Difesa: "Identificati i responsabili"

Otto esplosioni in chiese e hotel di lusso in Sri Lanka. Il bilancio, al momento, è di almeno 190 morti, tra cui 35 stranieri. Non è ancora chiaro chi siano i responsabili degli attacchi, anche se il ministro della Difesa ha fatto sapere che "sono stati identificati". Una fonte dell'ospedale ha detto che tra le vittime delle esplosioni, che hanno ferito anche centinaia di persone, ci sono cittadini americani, britannici e olandesi. Secondo quanto si apprende, l'unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare le verifiche sugli attacchi.

Almeno 66 persone sono morte a Colombo, dove sono stati colpiti quattro hotel di lusso e una chiesa. Le ultime due esplosioni sono avvenute nel sobborgo meridionale di Dehiwala e in quello settentrionale di Dehiwala. A Negombo, a nord della capitale, 67 persone sono state uccise in una chiesa, altre 25 in un'altra chiesa a Batticaloa, nell'est dell'isola. I cattolici dello Sri Lanka, come quelli del resto del mondo, sono andati domenica in chiesa per la messa di Pasqua, l'arcidiocesi ha annunciato che tutte le celebrazioni pasquali sono state cancellate nel paese.

I responsabili - "Crediamo che tutti i responsabili coinvolti in questo terribile fatto di terrorismo saranno portati in custodia quanto prima, sono stati identificati", ha dichiarato il ministro della Difesa dello Sri Lanka, Ruwan Wijewardane, citato dai media internazionali. "Non daremo alcuna possibilità a questi gruppi estremisti di agire e fare ciò che hanno fatto negli ultimi giorni, prenderemo tutte le misure necessarie. Li perseguiremo, qualsiasi estremismo religioso seguano", ha aggiunto.

Il premier - Il primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha condannato gli attacchi e ha assicurato che il governo stava lavorando per "contenere la situazione". "Condanno fermamente gli attacchi vigliacchi contro la nostra gente", ha scritto in un tweet dal suo account. "Invito tutti i cittadini dello Sri Lanka in questo tragico momento a rimanere uniti e forti. Il governo sta prendendo provvedimenti immediati per contenere questa situazione".

L'allarme - L'11 aprile scorso, il capo della polizia, Pujuth Jayasundara, aveva fatto diramare un allarme dell'intelligence ai più alti ufficiali, dichiarando che alcuni kamikaze pianificavano di colpire delle "chiese importanti".

"Un'agenzia di intelligence straniera ha riferito che l'NTJ (National Thowheeth Jama'ath) sta pianificando di compiere attacchi suicidi contro chiese di spicco come pure l'alta commissione indiana a Colombo", si legge nel messaggio. L'NTJ è un gruppo radicale musulmano in Sri Lanka, legato alla vandalizzazione delle statue buddiste.

