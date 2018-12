Gilet gialli, Macron: "Collera giusta, aumento del salario minimo nel 2019"

Con la protesta dei gilet gialli si sono viste "rivendicazioni legittime" ma "la violenza è inammissibile". Queste le prime parole del presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso alla nazione. "Nessuna collera giustifica attacchi ai poliziotti, ai gendarmi, e gli esercizi commerciali non possono essere oggetto di atti di vandalismo", ha aggiunto, decretando "lo stato di emergenza sociale ed economica" nel Paese.

Dopo aver condannato la violenza, però, ecco il lato comprensivo: "Non dimentico la collera dei francesi, questa indignazione è condivisa da molti" e "la collera è giusta in un certo senso, e abbiamo l'opportunità di cambiare", ma "ora è giunto il momento della calma e dell'ordine repubblicano". Per questo, ha promesso Macron, "ho conferito rigide istruzioni al mio governo" e "da domani il premier Edouard Philippe presenterà una serie di misure all'attenzione del Parlamento".

In particolare, il presidente ha annunciato un aumento del salario minimo mensile di 100 euro a partire dal 2019, precisando che non costerà niente ai datori di lavoro. Macron, inoltre, ha riferito che gli straordinari a partire dal 2019 saranno esentati dalla tassazione e che chiederà agli imprenditori di versare dei bonus ai lavoratori entro la fine dell'anno, precisando che questo bonus non sarà sottoposto a tassazione.

Il bonus di fine anno chiesto alle aziende "che possono" sarà defiscalizzato, ha precisato Macron. "Ho bisogno che i più ricchi aiutino la nazione", aveva detto poco prima. Fra le altre misure annunciate dall'inquilino dell'Eliseo c'è l'annullamento della tassazione CSG per le pensioni di meno di 2mila euro al mese.

"Mi rendo conto che ho fatto male ad alcuni dei francesi con le mie dichiarazioni", ha continuato Macron. Dalle proteste "emergono 40 anni di malessere" e "probabilmente da un anno e mezzo a questa parte non abbiamo portato risposte rapide e forti". Ma "la mia legittimità non deriva da nessuna lobby, deriva da voi", ha assicurato.

