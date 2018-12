Gilet gialli, scontri in varie città: 1220 fermi in tutta la Francia

Sono 1220 le persone sottoposte a fermo giudiziario per le proteste dei Gilet gialli in tutta la Francia. Il dato è stato reso noto dal ministero dell'Interno, secondo cui sabato 8 dicembre sono in totale 1.723 gli identificati e interrogati. Circa 120mila tra poliziotti, gendarmeria e pompieri mobilitati.

In totale, in tutta la Francia, durante l'ultimo round di proteste sono state arrestate oltre 1.700 persone. Gli scontri sono scoppiati in diverse città, tra cui ra cui Marsiglia, Bordeaux, Lione e Tolosa, durante il quarto fine settimana di proteste a livello nazionale contro l'aumento dei costi della vita e, in generale, contro il presidente Emmanuel Macron. Un totale di 1.220 persone, sulle 1.723 identificate e interrogate, sono state sottoposte a fermo giudiziario, ha detto il ministero. La polizia di Parigi ha dichiarato di aver effettuato 1.082 arresti nella giornata di sabato.

Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha definito le violenze per le proteste dei gilet gialli "una catastrofe per il commercio, una catastrofe per la nostra economia", ha detto facendo visita a negozi di Parigi colpiti dai saccheggi nella manifestazione di sabato. Le Maire ha evocato "una crisi sociale", "una crisi democratica" e "una crisi della nazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata