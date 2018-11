Francia, la protesta continua: i 'Gilet gialli' bloccano depositi di carburante

Dopo aver bloccato rotonde e strade, nella mattinata i Gilet gialli francesi hanno fatto lo stesso con una dozzina di depositi carburante. Lo ha detto Benjamin Cauchy, portavoce dei manifestanti, all'emittente Rmc. La volontà, ha spiegato, è quella di "bloccare le raffinerie e i depositi industriali per avere un impatto economico in modo che il governo risponda il più rapidamente possibile".

La protesta in Francia dunque continua, dopo la maxi mobilitazione contro l'aumento delle tasse sui carburanti. Il governo non arretra: "abbiamo sentito collera" e "sofferenza" ma "la rotta è buona" e "la manterremo", ha chiarito in tv il premier Edouard Philippe. "La libertà di manifestare è garantita, ma non lo è l'anarchia", ha aggiunto. Emmanuel Macron, che è in caduta libera nei sondaggi con un consenso minimo del 25% a novembre secondo una rilevazione di Ifop per il Journal Du Dimanche, sulla questione continua a restare in silenzio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata