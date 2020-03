Coronavirus, Germania: Restrizioni almeno fino al 20 aprile

di scp

Berlino (Germania), 28 mar. (LaPresse) - "Non considereremo alcun allentamento delle restrizioni prima del 20 aprile, fino ad allora, tutte le misure rimarranno in vigore". Lo ha detto il capo di gabinetto della cancelleria tedesca, Helge Braun, al quotidiano Tagesspiegel, a proposito dell'emergenza coronavirus. Braun ha aggiunto che "gli anziani e i malati dovranno ridurre i loro contatti per un periodo significativamente più lungo".

