Zelensky a Londra, il presidente ucraino incontra Burnham a Downing Street

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha ricevuto ieri a Downing Street Volodymyr Zelensky, in visita a Londra. Nel corso della sua missione nel Regno Unito il presidente ucraino ha incontrato anche Re Carlo III. Burnham e Zelensky si erano già incontrati due volte da quando il premier britannico si è insediato a luglio. Il Regno Unito ha dichiarato che accelererà la fornitura all’Ucraina di missili multiruolo leggeri (LMM) di fabbricazione britannica, al fine di proteggerla dagli attacchi di una nuova generazione di droni russi a reazione.