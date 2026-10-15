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giovedì 15 ottobre 2026

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Zelensky a Londra, il presidente ucraino incontra Burnham a Downing Street

Zelensky a Londra, il presidente ucraino incontra Burnham a Downing Street
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (AP Photo/Alberto Pezzali)
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Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (Foto AP/Alastair Grant)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (AP Photo/Alberto Pezzali)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (AP Photo/Alberto Pezzali)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (Hannah McKay/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (AP Photo/Alberto Pezzali)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (Hannah McKay/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (AP Photo/Alberto Pezzali)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (Hannah McKay/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street a Londra (AP Photo/Alberto Pezzali)

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha ricevuto ieri a Downing Street Volodymyr Zelensky, in visita a Londra. Nel corso della sua missione nel Regno Unito il presidente ucraino ha incontrato anche Re Carlo III. Burnham e Zelensky si erano già incontrati due volte da quando il premier britannico si è insediato a luglio. Il Regno Unito ha dichiarato che accelererà la fornitura all’Ucraina di missili multiruolo leggeri (LMM) di fabbricazione britannica, al fine di proteggerla dagli attacchi di una nuova generazione di droni russi a reazione.

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