Usa, sparatoria in una scuola elementare in Oregon

E’ stata segnalata la presenza di un aggressore armato in una scuola elementare a Bend, in Oregon, Stati Uniti. Lo hanno riferito i funzionari del distretto scolastico, secondo quanto riporta la Cnn. La Silver Rail Elementary School è stata posta in stato di lockdown e il dipartimento di Polizia di Bend ha predisposto un punto di ritrovo per consentire il ricongiungimento tra studenti e famiglie. Sempre secondo la Cnn, ci sono “diverse vittime” e l’assalitore sarebbe morto.

Sparatoria in Oregon: diversi feriti, anche bambini

Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini, ha riferito la polizia locale, secondo quanto riporta la Cnn. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a una segnalazione riguardante un colpo d’arma da fuoco esploso contro un’auto, intorno alle 13 (ora locale). Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso che l’autore della sparatoria era stato colpito a morte. Secondo quanto comunicato dalle autorità, il personale sanitario ha trasportato in ospedale almeno due persone.