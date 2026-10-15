Thailandia, a Bangkok la colorata protesta contro Fmi e Banca mondiale

A Bangkok, decine di manifestanti hanno marciato contro Fmi e Banca Mondiale verso la sede dell’assemblea annuale ospitata nella capitale della Thailandia del Fondo monetario internazionale: un corteo con striscioni di protesta e carri allegorici creativi. Un gruppo di manifestanti indossava maschere raffiguranti vari leader e funzionari mondiali, tra cui la direttrice generale del FMI, Kristiana Georgieva, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese, Xi Jinping. Un altro gruppo trainava un carro allegorico raffigurante un grande salvadanaio con il simbolo del dollaro al posto degli occhi.