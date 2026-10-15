Home > Esteri > Consiglio europeo, al via oggi il vertice a Bruxelles: caro energia, Ucraina e Medio Oriente tra i temi

Venerdì è previsto l’intervento di Volodymyr Zelensky

Si apre oggi, 15 ottobre, a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su un’agenda particolarmente fitta, che vedrà impegnata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i temi centrali il caro energia, la competitività dell’Unione e gli squilibri macroeconomici globali, con particolare attenzione ai rapporti con la Cina. In discussione anche il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e le riforme necessarie per l’allargamento dell’Ue.

La seconda giornata sarà dedicata alla guerra in Ucraina, con l’intervento del presidente Volodymyr Zelensky, alla difesa e alla sicurezza europea, anche alla luce dei crescenti attacchi ibridi attribuiti alla Russia. In agenda infine la situazione in Medio Oriente e il tema delle migrazioni.