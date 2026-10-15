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giovedì 15 ottobre 2026

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Consiglio europeo, al via oggi il vertice a Bruxelles: caro energia, Ucraina e Medio Oriente tra i temi

Consiglio europeo, al via oggi il vertice a Bruxelles: caro energia, Ucraina e Medio Oriente tra i temi
La sede del Consiglio europeo a Bruxelles (Europa Press via AP)
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Venerdì è previsto l’intervento di Volodymyr Zelensky

Si apre oggi, 15 ottobre, a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su un’agenda particolarmente fitta, che vedrà impegnata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i temi centrali il caro energia, la competitività dell’Unione e gli squilibri macroeconomici globali, con particolare attenzione ai rapporti con la Cina. In discussione anche il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e le riforme necessarie per l’allargamento dell’Ue.

La seconda giornata sarà dedicata alla guerra in Ucraina, con l’intervento del presidente Volodymyr Zelensky, alla difesa e alla sicurezza europea, anche alla luce dei crescenti attacchi ibridi attribuiti alla Russia. In agenda infine la situazione in Medio Oriente e il tema delle migrazioni

Consiglio europeo, la prima giornata – La diretta di oggi 15 ottobre
Inizio diretta: 15/10/26 09:00
Fine diretta: 15/10/26 23:59

Punti chiave

Sanchez: "Proposta bilancio insufficiente e inaccettabile"

“La proposta di bilancio Ue che è ora sul tavolo è chiaramente insufficiente”, “non è accettabile per il governo della Spagna e lo dirò al Consiglio europeo”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez arrivando al vertice Ue a Bruxelles.

Presidente Lituania: "Cessate fuoco deve essere reciproco"

“Non capisco come si possa parlare di cessate il fuoco ma fare richieste solo da una parte”, “se c’è un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina deve essere reciproco” e non con “consizioni solo per Kiev”, lo ha detto il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, al suo arrivo al Consiglio europeo a Brixelles.

Meloni arrivata al Consiglio europeo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’Europa Building per il Consiglio europeo. Lo rende noto Palazzo Chigi. 

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