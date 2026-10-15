Consiglio europeo, al via oggi il vertice a Bruxelles: caro energia, Ucraina e Medio Oriente tra i temi

Si apre oggi, 15 ottobre, a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su un’agenda particolarmente fitta, che vedrà impegnata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i temi centrali il caro energia, la competitività dell’Unione e gli squilibri macroeconomici globali, con particolare attenzione ai rapporti con la Cina. In discussione anche il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e le riforme necessarie per l’allargamento dell’Ue.
La seconda giornata sarà dedicata alla guerra in Ucraina, con l’intervento del presidente Volodymyr Zelensky, alla difesa e alla sicurezza europea, anche alla luce dei crescenti attacchi ibridi attribuiti alla Russia. In agenda infine la situazione in Medio Oriente e il tema delle migrazioni.
Punti chiave
“La proposta di bilancio Ue che è ora sul tavolo è chiaramente insufficiente”, “non è accettabile per il governo della Spagna e lo dirò al Consiglio europeo”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez arrivando al vertice Ue a Bruxelles.
“Non capisco come si possa parlare di cessate il fuoco ma fare richieste solo da una parte”, “se c’è un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina deve essere reciproco” e non con “consizioni solo per Kiev”, lo ha detto il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, al suo arrivo al Consiglio europeo a Brixelles.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’Europa Building per il Consiglio europeo. Lo rende noto Palazzo Chigi.