Milano, minaccia farmacista con un cacciavite e svuota la cassa: arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano con l’accusa di aver rapinato due farmacie lo scorso mese di agosto. Le indagini sono partite dalle denunce sporte a ridosso dei due episodi: nel primo, avvenuto il 3 agosto in una farmacia di corso di Porta Romana, un uomo, dopo aver afferrato il braccio di una farmacista per trascinarla dietro il bancone, le ha puntato contro un cacciavite e, minacciandola di morte, le ha intimato di aprire la cassa, da dove ha prelevato 200 euro in contanti prima di scappare. Nel secondo, invece, avvenuto il 5 agosto in una farmacia in via del Liri, l’autore, che indossava una mascherina chirurgica e celava un cacciavite lungo 20 cm, coprendo con una maglietta il tatuaggio che aveva sulla mano, ha tentato di forzare ripetutamente la porta di ingresso senza riuscirci perché la direttrice, intuite le intenzioni dell’uomo, aveva bloccato il sistema di apertura della porta. Subito dopo il tentativo di rapina andato a vuoto, l’uomo era scappato abbandonando il cacciavite e la maglietta, venendo fermato poco dopo dai poliziotti grazie alle indicazioni fornite dai testimoni. Le successive comparazioni e analisi delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare lo stesso nell’autore della prima rapina e, raccolti i gravi indizi di colpevolezza, è stata emessa l’ordinanza eseguita sabato 3 ottobre dai poliziotti di via Quintiliano.