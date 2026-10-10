Ucraina, Zelensky attacca Trump sull’accordo per il gasolio russo: "Una decisione debole"

(LaPresse) “Una decisione debole da parte di partner forti”. Volodymyr Zelensky critica Donald Trump dopo l’annuncio di un accordo per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti. Il presidente americano ha dichiarato venerdì, dopo una telefonata con Vladimir Putin, che Mosca avrebbe consegnato immediatamente oltre 300mila tonnellate di carburante, con ulteriori spedizioni previste nei mesi successivi. Per Zelensky, l’intesa rischia di garantire nuove risorse economiche al Cremlino: “Ciò significa più soldi per questa guerra, più soldi per infliggerci sofferenze”. Il leader ucraino ha inoltre accusato Washington di utilizzare la delegazione di Kiev come una “cortina fumogena”, mentre l’inviato americano Steve Witkoff e Jared Kushner incontravano funzionari ucraini a Miami per discutere una proposta di pace.

Il Dipartimento del Tesoro ha concesso una licenza temporanea che permette alle spedizioni di gasolio russo caricate sulle petroliere di raggiungere i mercati mondiali senza incorrere nelle sanzioni statunitensi fino ad aprile 2027.