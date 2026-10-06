Usa, Trump firma un ordine per estendere l’uso del gasolio rosso : “Risparmi per milioni di dollari”

(LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per allentare le restrizioni sull’uso esentasse del gasolio colorato di rosso. Una decisione che, a suo dire, farà risparmiare “milioni” di dollari agli agricoltori e ridurrà il costo di tutti i beni a sole quattro settimane dalle elezioni. “Il camionista medio risparmierà più di 100 dollari ogni volta che farà rifornimento”, ha affermato Trump, firmando l’ordine esecutivo sul palco davanti a una folla a Grand Island, Nebraska, nella zona centro-meridionale dello stato, tradizionalmente conservatrice. I prezzi del gasolio sono schizzati alle stelle in seguito alla guerra con l’Iran, allarmando gli elettori e mettendo sotto pressione i repubblicani. Il gasolio destinato a usi non stradali, come l’agricoltura, è esente dalle accise federali e statali ed è colorato per scopi di polizia, ha spiegato la Casa Bianca in una nota informativa. La rimozione temporanea delle restrizioni ridurrebbe la pressione sui costi per le aziende che dipendono dal gasolio.