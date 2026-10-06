Germania, ex capo dei servizi segreti arrestato: accusato di spionaggio

L’ex capo dei servizi di intelligence esteri in Germania Bnd August Hanning è stato arrestato con l’accusa di spionaggio. È quanto riporta la Bild, secondo cui Hanning – che ha ricoperto l’incarico dal 1998 al 2005 – avrebbe acquistato informazioni riservate da un ex dipendente dello staff dirigenziale del Bnd per “rivenderle nell’ambito della sua attività di consulenza”. Secondo il giornale tedesco, le accuse sono di tradimento e attività di spionaggio a favore di una potenza straniera. Il procuratore generale federale sta indagando su entrambi gli indagati. I due sono stati rintracciati nel corso delle indagini relative al processo contro l’imprenditrice di Amburgo Christina Block e altri imputati accusati del rapimento violento dei suoi due figli. In questo contesto, è giunta anche una segnalazione riguardante l’apparente fuga di informazioni dal Bnd.

La notizia è stata successivamente confermata dalla procura federale tedesca. Hanning è stato arrestato oggi a Bad Tölz-Wolfratshausen, nel sud della Germania. Anche un suo ex collaboratore, identificato solo come Manfred D., è stato arrestato martedì. La procura non ha rivelato per conto di chi i due uomini siano sospettati di aver svolto attività di spionaggio.