Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero: il premier convoca vertice a Sofia

Alla riunione rappresentanti dei ministeri di Difesa, Interno, Trasporti e Ambiente, nonché della Presidenza della Repubblica e dei servizi di sicurezza

In Bulgaria il primo ministro Rumen Radev ha convocato una riunione con i principali rappresentanti delle istituzioni dopo che due navi sono state colpite da droni nella zona economica della Bulgaria nel Mar Nero. Lo ha riferito il governo, citato dall’agenzia di stampa di Stato bulgara Bta. Radev rilascerà una dichiarazione ai media all’inizio della riunione alle 11:15 ora locale, le 10.15 in Italia. Alla riunione parteciperanno rappresentanti dei ministeri di Difesa, Interno, Trasporti e Ambiente, nonché della Presidenza della Repubblica e dei servizi di sicurezza.

Secondo quanto riferisce la tv di Stato bulgara, le due imbarcazioni attaccate sono le navi cargo Alfa Watan battente bandiera del Togo e Able battente bandiera di Palau. L’emittente riporta che l’Alfa Watan è affondata al largo della costa bulgara, mentre a bordo della Able è divampato un grave incendio e i 18 marinai che erano a bordo saranno trasportati negli ospedali di Varna.