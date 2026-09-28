Gerusalemme, ebrei al Muro del Pianto per le celebrazioni di Sukkot

(LaPresse) – Fedeli ebrei si sono riuniti lunedì al Muro del Pianto, a Gerusalemme, in occasione delle celebrazioni di Sukkot, la Festa delle Capanne. Nel corso della giornata si è svolta la tradizionale Birkat Cohanim, la benedizione sacerdotale, un rito che affonda le sue radici in oltre 2.500 anni di storia. La benedizione viene recitata dagli uomini appartenenti alla tradizione sacerdotale ebraica, i Cohen. Durante la cerimonia, i fedeli si coprono il capo con gli scialli da preghiera.
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