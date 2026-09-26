Harry: “È fantastico essere tornato nel Regno Unito”

“È stato fantastico essere tornato sul suolo britannico. I bambini sono felici a scuola e questo mi dà la possibilità di concentrarmi davvero sugli Invictus Games di Birmingham a luglio del prossimo anno”. Lo ha detto il principe Harry, parlando all’emittente canadese Ctv. Il Duca di Sussex ha aggiunto di sentirsi “benissimo” di nuovo nel Regno Unito dopo aver trascorso sei anni in California, negli Stati Uniti. Harry ha parlato con Ctv dopo aver effettuato un lancio con il paracadute a Toronto per onorare una promessa fatta a un veterano della Seconda Guerra Mondiale di 102 anni e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle associazioni benefiche militari. Harry ha fatto rientro in patria insieme alla moglie Meghan e ai loro due figli Archie di sette anni e Lilibet di cinque.