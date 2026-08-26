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Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito. Il Daily Telegraph ha riferito che l’aereo sul quale viaggiano è atterrato all’aeroporto di Birmingham poco dopo mezzogiorno. I dati di tracciamento del volo mostrano che un jet privato in servizio charter proveniente da Van Nuys, in California, è arrivato alle 11.56 (ora britannica) all’aeroporto internazionale di Birmingham.

Poco prima anche la Bbc aveva fatto sapere che il duca e la duchessa di Sussex sarebbero rientrati oggi in Inghilterra, assieme ai loro figli Archie e Lilibet. La famiglia si stabilirà in una proprietà privata fuori Londra, nella zona delle Cotswolds.

La notizia era trapelata qualche giorno fa dai media britannici. I figli della coppia, di sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola inglese a settembre. E la famiglia reale, da re Carlo III al principe William e la principessa Kate, è già stata informata del rientro di Harry e Meghan.

Il trasferimento in California nel 2020

I due avevano lasciato l’Inghilterra nel marzo 2020 per trasferirsi in California, rinunciando allo status di membri senior della dinastia, dopo i dissapori del secondogenito di Diana con il fratello William e con il padre Carlo e per le pressioni della stampa britannica, come raccontato dal duca, che ha accusato i media di pregiudizi e razzismo nei confronti della moglie.