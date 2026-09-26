Brasile, Lula vieta le scommesse online con effetto immediato

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha firmato ieri un decreto che vieta le scommesse a quota fissa a poco più di una settimana dal primo turno delle elezioni presidenziali. La decisione pone fine alla gestione, all’offerta, all’intermediazione e alla pubblicità delle scommesse. Il decreto esecutivo provvisorio entra in vigore immediatamente, ma per rimanere in vigore dovrà essere approvato dal Congresso entro 120 giorni. Esso vieta nuovi versamenti sui conti e concede agli utenti delle piattaforme di scommesse tempo fino al 5 ottobre per prelevare i propri fondi. Il governo di Lula ha inoltre elaborato un disegno di legge per definire come reati le attività legate alle scommesse a quota fissa, la tipologia più diffusa e dominante di scommesse sportive online, quali la loro promozione e l’utilizzo di dati personali per attirare gli scommettitori. “Ho deciso di adottare una misura dura, drastica e necessaria“, ha detto Lula ai giornalisti a San Paolo, “è come un cancro: o si asporta il tumore, oppure il tumore ci ucciderà“.

Lo studio sugli effetti del gioco sui brasiliani

Secondo uno studio del 2025 condotto dall’Istituto di studi sulle politiche sanitarie, un’organizzazione senza scopo di lucro, si stima che le scommesse e il gioco d’azzardo costino alla società brasiliana 38,8 miliardi di reais (6,5 miliardi di euro) all’anno e aumentino i casi di suicidio e depressione. La banca centrale del Paese ha stimato lo scorso anno che i brasiliani spendono circa 30 miliardi di reais (5 miliardi di euro) in scommesse ogni mese. Tale cifra include la spesa dei beneficiari del programma federale di assistenza sociale con trasferimenti in denaro ‘Bolsa Família’ (Sussidio Familiare), ai quali l’accesso a tali piattaforme è stato bloccato lo scorso anno. Il gioco d’azzardo è illegale in Brasile, ma il Paese ha aperto le porte alle scommesse online nel 2018 durante la presidenza di Michel Temer. Il fenomeno ha avuto un effetto valanga sotto la presidenza dell’ex presidente Jair Bolsonaro, padre dell’attuale candidato alla presidenza Flavio Bolsonaro.