Polonia, l’esercito denuncia: “Un elicottero russo ha violato il nostro spazio aereo per 42 secondi”

Questa mattina un elicottero militare russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo della Polonia. Lo ha riferito l’esercito polacco. Secondo quanto riportato in un comunicato, un elicottero Mi-8 delle forze armate della Russia ha oltrepassato i 300 metri dello spazio aereo polacco provenendo dall’exclave russa di Kaliningrad. “Il volo del velivolo è stato monitorato dai sistemi radar delle Forze Armate polacche. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta”, si legge nel comunicato, “la natura dell’incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea”.

Raid di Mosca su Kiev: 2 morti e 23 feriti

Durante la notte la Russia ha sferrato attacchi contro aziende e depositi in Ucraina, causando 2 morti e 23 feriti. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno effettuato “attacchi coordinati” utilizzando droni contro “strutture del settore militare-industriale ed energetico, centri logistici e navi” ucraini. Secondo Mosca, a Kiev e nella regione circostante sono stati colpiti un magazzino e uno stabilimento industriale utilizzato per lo stoccaggio e la produzione di droni. L’Amministrazione militare della capitale ucraina ha riferito che tre persone sono rimaste ferite in città, aggiungendo che un magazzino nel quartiere Holosiivskyi di Kiev è stato danneggiato e ha preso fuoco, mentre una stazione di servizio e un edificio adibito a uffici nello stesso quartiere hanno subito danni. Nel distretto di Solomianskyi, i detriti dei droni sono caduti in aree aperte tra edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, i detriti sono caduti in un’area aperta in una zona non residenziale e una stazione di servizio è stata danneggiata. Nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev, due persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro un’azienda. A Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, due uomini di 37 e 39 anni sono rimasti feriti in seguito a un attacco che ha provocato un vasto incendio in un centro commerciale. I servizi di emergenza hanno riferito che l’incendio si è esteso su circa 6.000 metri quadrati prima di essere domato.

Nella regione meridionale di Odessa, la Russia ha attaccato alcuni magazzini, provocando un vasto incendio. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare condizioni difficili poiché i ripetuti allarmi aerei, la struttura dell’edificio e la grande quantità di merci all’interno hanno complicato gli sforzi per spegnere le fiamme. La Russia ha affermato che a Odessa sono stati colpiti tre centri logistici utilizzati per lo stoccaggio di beni militari e a duplice uso. Un altro impianto di stoccaggio, utilizzato per conservare componenti di droni, è stato colpito nella più ampia regione di Odessa. In mare è stata colpita anche una nave portarinfuse “che trasportava rifornimenti militari verso il porto di Odessa”, ha aggiunto il ministero russo.