L’Assemblea dell’Onu a New York, le foto dei protagonisti di martedì 22 settembre

Martedì 22 settembre è iniziato il dibattito dell’81esima Assemblea dell’Onu. Al Palazzo di Vetro di New York sfilano le grandi potenze del mondo. Al centro i temi caldi globali fra cui i conflitti aperti in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell’economia planetaria e il capitolo dell’intelligenza artificiale. Dall’Iran all’Ucraina, fino agli Usa, ritornati grandi. Tanti i temi toccati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo intervento. Nel suo discorso, il presidente americano si è rivolto direttamente a Vladimir Putin, esortandolo a “mettere fine alla guerra” in Ucraina.