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mercoledì 23 settembre 2026

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L’Assemblea dell’Onu a New York, le foto dei protagonisti di martedì 22 settembre

L’Assemblea dell’Onu a New York, le foto dei protagonisti di martedì 22 settembre
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla all’81am Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell’ONU (Foto AP/Seth Wenig)
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La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il Principe ereditario del Kuwait, Sceicco Sabah Al-Khaled Al-Sabah alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
L'ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite Riyad Mansour alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il Primo Ministro del Canada Mark Carney alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Stefan Jeremiah)
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Yuki Iwamura)
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla sede delle Nazioni Unite in vista dell'81ma sessione dell'Assemblea generale dell'ON (Foto AP/Yuki Iwamura)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla all'81am Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Seth Wenig)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla all'81am Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Seth Wenig)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla all'81am Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Seth Wenig)
Il Presidente Donald Trump indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres all'Assemblea Generale delle Nazioni Unitepresso la sede dell'ONU (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Martedì 22 settembre è iniziato il dibattito dell’81esima Assemblea dell’Onu. Al Palazzo di Vetro di New York sfilano le grandi potenze del mondo. Al centro i temi caldi globali fra cui i conflitti aperti in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell’economia planetaria e il capitolo dell’intelligenza artificiale. Dall’Iran all’Ucraina, fino agli Usa, ritornati grandi. Tanti i temi toccati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo intervento. Nel suo discorso, il presidente americano si è rivolto direttamente a Vladimir Putin, esortandolo a “mettere fine alla guerra” in Ucraina.

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