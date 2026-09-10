Yemen, i video degli attacchi Houthi contro le forze filo-saudite: esplosioni e veicoli in fiamme

Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno diffuso un video che mostrerebbe attacchi contro le forze sostenute dall’Arabia Saudita nella provincia orientale dello Jawf, in Yemen. Le immagini mostrano esplosioni, veicoli blindati, combattenti, camion in fiamme e un drone danneggiato. I ribelli hanno inoltre denunciato decine di raid aerei della coalizione in quattro province, dopo i loro attacchi contro l’Arabia Saudita, che avrebbero provocato incendi in diversi impianti petroliferi e il ferimento di decine di persone.

L’escalation è iniziata a luglio, dopo il tentativo degli Houthi di far atterrare a Sanaa un volo proveniente da Teheran, sfidando il blocco imposto dalla coalizione. Da allora i ribelli hanno colpito obiettivi sauditi e navi nel Mar Rosso, infrangendo una tregua di quattro anni che aveva ridotto significativamente i combattimenti della guerra civile.