Ucraina, la premio Nobel Matviichuk: “Putin usa i negoziati per guadagnare tempo e testa la difesa Ue”

La guerra in Ucraina, la strategia di Vladimir Putin, il futuro dei negoziati di pace e le minacce alla sicurezza europea. In un’intervista a LaPresse, la premio Nobel per la Pace ucraina Oleksandra Matviichuk avverte che Mosca non avrebbe rinunciato all’obiettivo di conquistare l’Ucraina e starebbe usando il processo di pace promosso da Donald Trump per guadagnare tempo e indebolire il sostegno occidentale. Droni, intelligenza artificiale e disinformazione stanno inoltre cambiando la natura del conflitto, mentre secondo Matviichuk l’Europa deve prendere atto che la guerra non è più confinata ai confini ucraini.

Vladimir Putin e Donald Trump (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

I negoziati di pace come strumento per guadagnare tempo

“Putin usa il processo di pace promosso da Trump come uno strumento per guadagnare tempo, ridurre il sostegno all’Ucraina e rendere più facile la sua occupazione“, spiega Matviichuk a LaPresse, sostenendo che il presidente russo non abbia rinunciato al suo obiettivo di conquistare l’Ucraina. “Putin non ha lanciato un’invasione su larga scala per occupare semplicemente una parte più ampia del territorio ucraino. Sarebbe ingenuo pensare che centinaia di migliaia di soldati russi siano morti perché Putin potesse conquistare Avdiivka o Bakhmut, città che la maggior parte dei russi non sarebbe nemmeno in grado di trovare su una cartina”, ha affermato Matviichuk.

“Putin ha lanciato un’invasione su larga scala per conquistare tutta l’Ucraina e andare oltre. Per lui, l’Ucraina è un ponte verso l’Europa – ha proseguito – La sua logica è storica, non transazionale. Sogna l’eredità che lascerà. Purtroppo, anche dopo cinque anni di guerra su larga scala, Putin non ha rinunciato al suo obiettivo, perché la vita umana è la risorsa più a buon mercato per lo Stato russo”.

Un soldato russo lancia un drone (Ufficio Stampa del Ministero della Difesa russo via AP)

Putin testa la difesa dell’Ue

Matviichuk lancia anche un avvertimento: “I droni russi in Germania, Polonia e altri Paesi sono soltanto un primo test della capacità degli Stati europei di difendersi“. La premio Nobel spiega come la guerra abbia assunto una forma completamente diversa nel tempo: “All’inizio dell’invasione su larga scala mi sono rifiutata di essere evacuata e sono rimasta a Kiev, che i russi stavano cercando di accerchiare. All’epoca la guerra si manifestava con colonne di carri armati russi che cercavano di prendere d’assalto la città. Oggi, invece, è una guerra completamente diversa“. “È una guerra di macchine senza pilota, dell’impiego dell’intelligenza artificiale, di attacchi massicci con droni, della totale trasparenza del campo di battaglia e di armi a lunga gittata a fuoco rapido – ha sottolineato Matviichuk – Tutta l’esperienza militare degli eserciti moderni, ereditata dal secolo scorso, è diventata semplicemente irrilevante“.

“Non sorprende quindi che durante le esercitazioni della Nato in Europa i soldati ucraini abbiano sconfitto così rapidamente le unità dell’Alleanza che la simulazione è dovuta essere interrotta, perché nessuno riusciva a capire come fosse potuto accadere – ha aggiunto – Un pezzo di metallo che costa poche migliaia di euro può paralizzare l’operatività di un aeroporto e provocare perdite per milioni di euro”.

Mosca punta a dividere l’Europa

“Il loro obiettivo è distruggere la capacità delle società europee di resistere, minando la fiducia tra le persone e aumentando la polarizzazione“, ha continuato Matviichuk, riferendosi alla disinformazione russa e alla crescita di forze populiste in Europa, dall’AfD in Germania a figure come l’ex generale Roberto Vannacci in Italia. “Le persone cominciano a capire che è in corso una guerra soltanto quando le bombe cadono sulle loro teste. Ma la guerra ha anche una dimensione informativa che non conosce confini nazionali – ha spiegato Matviichuk – È una battaglia per i cuori e le menti delle persone, che trascorrono sempre più tempo in una realtà digitale sovraccarica di falsità e disinformazione. Cominciano a perdere la capacità di distinguere la verità dalle menzogne“.

“I russi stanno lavorando in modo molto efficace. Non cercano di dimostrare di avere ragione. Forse in tempi di pace avremmo potuto permetterci questo meccanismo psicologico di negazione della realtà. Ma ormai nessuno vive più in tempi di pace. Si sta preparando una tempesta globale. Ed è per questo che il destino dell’Ucraina determinerà il destino dell’Europa. L’Ucraina non è una beneficiaria del sostegno internazionale, ma un forte contributore alla sicurezza collettiva”, ha dichiarato Matviichuk.

La leader dell’AfD Alice Weidel (Philipp Schulze/picture-alliance/dpa/AP Images)

Matviichuk: “AfD sappia che Putin non si fermerà in Ucraina”

Matviichuk si è poi concentrata sulle posizioni filorusse dell’AfD. “La natura umana non cambia. Quando la realtà non ci piace, si attiva un meccanismo di difesa psicologica. In questo caso è la negazione della minaccia – ha spiegato – L’idea che noi siamo unici, quindi qualcosa del genere semplicemente non può accadere a noi. Come se la guerra fosse qualcosa che accade soltanto agli altri. Io definisco questo meccanismo psicologico ‘mancanza di immaginazione’”.

Matviichuk ha sottolineato che nel febbraio 2022 “era difficile per i leader di molti Paesi immaginare che la Russia avrebbe lanciato un’invasione su larga scala”. Erano convinti che Putin “non avrebbe compiuto questo passo irrazionale”, che “viola gravemente la Carta delle Nazioni Unite, cancella i rapporti con molti Paesi, distrugge l’economia russa e compromette persino lo sviluppo dello Stato russo”. “Tanto che il capo dei servizi segreti tedeschi si trovava a Kiev il primo giorno dell’invasione russa e dovette essere evacuato d’urgenza – ha ricordato Matviichuk – Ora i leader politici dell’AfD commettono lo stesso errore e preferiscono dire che Putin si fermerà in Ucraina, ma la verità è che le persone in Germania e negli altri Paesi europei sono al sicuro solo perché l’esercito ucraino sta frenando l’avanzata russa“.