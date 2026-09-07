Germania, AfD vince in Sassonia. Merz preoccupato: teme un governo di estrema destra

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbe espresso forte preoccupazione per il successo dell’AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, parlando di un possibile “governo estremista di destra” e di un “ministro-presidente estremista di destra” nel Land. Lo riferisce la Bild, citando quanto emerso dalla riunione del direttivo federale della Cdu.

Alice Weidel, Ulrich Siegmund e Tino Chrupalla, Magdeburgo, Germania, 6 settembre 2026 (Michael Kappeler/dpa via AP)

“Abbiamo una Costituzione forte, abbiamo tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale estremista di destra, ma stiamo assistendo a un terremoto tettonico del nostro sistema dei partiti”, avrebbe detto Merz. “Questo scuote il nostro partito dalle fondamenta. Non possiamo tornare all’ordine del giorno, nemmeno io e nemmeno il governo federale”, avrebbe aggiunto il cancelliere.

Merz: “Sconfitta drammatica della Cdu”

Il leader di Berlino avrebbe inoltre riconosciuto una responsabilità della Cdu per il risultato elettorale. “Non siamo riusciti a trovare un accesso emotivo alle persone”, avrebbe ammesso, sottolineando la mancanza di “sostegno emotivo della popolazione”. “Non possiamo ignorarlo”, avrebbe aggiunto. Il cancelliere avrebbe definito la sconfitta della Cdu in Sassonia-Anhalt “drammatica” e il risultato una “profonda cesura per il partito”.

Merz: “L’obiettivo di AfD è la completa distruzione della Cdu”

Tra gli elementi di preoccupazione avrebbe citato anche le congratulazioni arrivate da Mosca e dagli Stati Uniti all’AfD. Merz avrebbe quindi lanciato un appello all’unità del partito, invitando i vertici a “parlare apertamente dei problemi” e, allo stesso tempo, a mantenere la coesione interna. Ognuno, avrebbe avvertito, deve essere consapevole che le dichiarazioni pubbliche contro il partito finiscono per danneggiare la Cdu. Secondo l cancelliere, l’obiettivo dell’AfD sarebbe la “completa distruzione della Cdu”. “Non può esserci alcuna collaborazione con questo partito”, avrebbe ribadito, sottolineando che la Cdu resta saldamente ancorata ai principi di Konrad Adenauer e Helmut Kohl.

Merz: “Scioccati dal voto”

“Siamo tutti profondamente scioccati. Non ci aspettavamo questo risultato”, ha detto il Bundeskanzler in conferenza stampa, dopo la riunione della presidenza e degli organi dirigenti dei cristiano-democratici. “Questa è democrazia, ma la Repubblica federale sta cambiando”, ha aggiunto. “Questo risultato elettorale avrà delle conseguenze. Avrà ripercussioni anche sulla situazione internazionale. Basta vedere chi ha espresso ieri le proprie congratulazioni per capire quale attenzione stia suscitando questo risultato anche a livello internazionale”.

“Quando quasi il 60% delle elettrici e degli elettori di un Land, con un’affluenza molto elevata, vota partiti politici che mettono radicalmente in discussione le istituzioni democratiche e le regole del gioco del nostro Paese, siamo di fronte a un risultato elettorale che non ci permette di tornare semplicemente alla normalità. E noi non lo faremo”, ha detto ancora Merz, aggiungendo che “questa è la più grave sconfitta elettorale subita dalla Cdu da anni, da decenni. Naturalmente tutto questo dovrà avere delle conseguenze”.