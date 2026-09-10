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giovedì 10 settembre 2026

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Ucraina, attacco russo su Sumy: i vigili del fuoco alle prese con un enorme incendio

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Almeno una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un attacco russo sferrato nella notte di giovedì contro la regione ucraina di Sumy. Il Servizio statale di emergenza ha dichiarato che la Russia ha colpito una zona residenziale in un villaggio nel distretto di Shostka, provocando un grosso incendio che ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati. Le forze russe hanno lanciato 149 droni contro l’Ucraina durante la notte, ha dichiarato giovedì l’aeronautica militare di Kiev. Secondo il comunicato, le difese aeree ne hanno neutralizzati 128.