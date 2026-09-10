Julio Iglesias denunciato per molestie sessuali e abusi: le accusatrici si rivolgono all’Onu

Women’s Link, l’organizzazione che rappresenta le due donne che hanno accusato il cantante spagnolo Julio Iglesias di molestie sessuali e abusi sul lavoro, ha portato il loro caso all’attenzione dell’Onu, dopo aver denunciato “episodi che hanno compromesso la privacy, la sicurezza e i dati personali” delle due assistite, identificate con i nomi fittizi di Rebeca e Laura. Ne dà notizia elDiario.es, il primo media a rivelare le accuse contro Iglesias dopo un’inchiesta giornalistica durata tre anni. Women’s Link si riferisce in particolare alla pubblicazione sul sito di notizie Okdiario di un video di una delle donne durante la sua testimonianza davanti alla procura a gennaio, in cui il suo volto è stato oscurato ma la sua voce è rimasta inalterata.

Nella comunicazione ai vari organi delle Nazioni Unite, le legali di Rebeca e Laura, che la scorsa settimana hanno presentato una nuova denuncia contro Julio Iglesias hanno espresso “la loro preoccupazione per il fatto che lo Stato spagnolo non stia adempiendo ai suoi obblighi di indagare sui fatti denunciati”. L’organizzazione chiede alle Nazioni Unite di richiedere alla Spagna informazioni su “come intenda garantire un’indagine efficace, indipendente, imparziale, diligente e approfondita” sugli eventi denunciati e che vengano raccomandate urgentemente misure di protezione per Rebeca, Laura, le loro famiglie e i testimoni citati nella denuncia, al fine di prevenire “qualsiasi atto di intimidazione, ritorsione o rivittimizzazione, preservare la riservatezza, proteggere i loro dati personali e garantire la loro partecipazione sicura ed efficace al procedimento giudiziario”.

Women’s Link si è rivolta in particolare al Relatore Speciale sulla violenza contro donne e ragazze, al Gruppo di Lavoro sulla Discriminazione contro Donne e Ragazze, al Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti, al Relatore Speciale sull’indipendenza di giudici e avvocati, al Relatore Speciale sulle forme contemporanee di schiavitù e tratta di persone e all’Ufficio del Relatore sulla tratta di persone.