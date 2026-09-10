Cina, nave cargo in fiamme nel porto di Qingdao

Una nave cargo battente bandiera liberiana ha preso fuoco mentre era attraccata nel porto di Qingdao, importante snodo marittimo sulla costa nord-orientale della Cina. Secondo l’agenzia di stampa cinese Xinhua, ci sarebbero numerose vittime. L’Ocean Melody era attraccata per lavori di riparazione presso la Beihai Shipbuilding Co. Il presidente cinese Xi Jinping ha emanato “importanti istruzioni” per condurre con urgenza le operazioni di soccorso delle persone disperse, ma non ha fornito alcun dato sul numero delle vittime.