Cina, incendio su nave cargo nel porto di Qingdao: 25 morti

È di almeno 25 morti in Cina il bilancio di un incendio scoppiato su una nave cargo che era ormeggiata per riparazioni nel porto di Qingdao, importante hub marittimo sulla costa nord-orientale. Lo riportano i media di Stato cinesi. La nave era in riparazione presso la Beihai Shipbuilding Co. Una foto diffusa dall’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua la identifica come la Ocean Melody, che secondo il sito web di tracciamento VesselFinder batte bandiera liberiana. Xinhua riporta che a bordo si trovavano in totale 42 persone, di cui 12 sono state evacuate in sicurezza; 5 sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, dove le loro condizioni sono stabili.

L’incendio è divampato intorno alle 11 di giovedì ora locale ed è stato domato alle 14:30 ora locale. Alcuni video diffusi online mostrano i lavoratori a bordo della nave mentre tentavano di spegnere le fiamme. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha impartito “importanti istruzioni” per condurre con urgenza le operazioni di soccorso delle persone disperse a bordo della nave, ha riferito Xinhua, aggiungendo che il premier Li Qiang ha chiesto che le persone “intrappolate” venissero salvate. Xi ha inoltre chiesto di garantire che “le misure preventive siano attuate in modo completo” e di “prevenire con determinazione incidenti gravi e catastrofici”. La Beihai Shipbuilding fa parte della China State Shipbuilding Corporation, controllata dallo Stato, che è il più grande costruttore navale al mondo. Secondo il sito web di Beihai Shipbuilding, le sue attività principali sono costruzione e riparazione navale.