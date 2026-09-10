Alaska, rifornimento in volo per i caccia Usa: le immagini delle operazioni di precisione

Rifornimento in volo sopra l’Alaska tra Francia e Stati Uniti. Un A330 MRTT Phénix delle Forze Aeree e Spaziali francesi ha rifornito due F-22 Raptor americani, in quella che per l’equipaggio di Parigi è appena la seconda operazione di questo tipo. Circa 3,5 tonnellate di carburante sono state trasferite ai caccia Usa, prima di un’esercitazione congiunta con i Rafale francesi. L’operazione ha richiesto particolare precisione: per gli F-22 è infatti l’operatore dell’aereo cisterna a manovrare il braccio rigido all’interno del sistema di ricezione del caccia. Arrivati in Alaska dopo un volo di circa 11 ore dalla Francia e cinque rifornimenti in volo, i quattro Rafale partecipano allo schieramento volto a testare la capacità francese di operare rapidamente e a lunga distanza insieme alle forze alleate.