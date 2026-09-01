Ucraina, raid russi nella notte: almeno 12 morti. A Kiev colpito deposito ferroviario

Almeno 12 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi lanciati nella notte contro diverse regioni dell’Ucraina. Tra le vittime c’è anche un cittadino indiano. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio sui suoi canali social.

“Un gran numero di droni a reazione e missili balistici è stato impiegato nell’attacco”, ha affermato Zelensky, denunciando danni a infrastrutture residenziali e civili. A Boryspil, ha riferito, è stato danneggiato un edificio residenziale di cinque piani e 50 persone sono state evacuate. “In totale, in città ci sono quattro morti e 13 feriti. Le mie condoglianze”, ha scritto.

In many cities and communities, work to address the aftermath of the Russian attack has been ongoing since last night – nearly 350 first responders are involved in Kyiv and the region alone. A significant number of jet-powered drones and ballistic missiles were used in the… pic.twitter.com/8cg4ik0V2F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

Colpito deposito ferroviario a Kiev

A Kiev, ha aggiunto il presidente, un attacco contro un deposito ferroviario ha provocato sette morti. “I russi hanno colpito un deposito ferroviario a Kiev, uccidendo sette persone”, ha sottolineato. Dalla serata di domenica, ha aggiunto Zelensky, attacchi con bombe aeree e droni hanno colpito anche Odessa e la sua regione, lasciando migliaia di famiglie senza elettricità.

Droni su Odessa

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro abitazioni, una sartoria e un punto di attraversamento dei traghetti nella regione di Odessa, ferendo una persona. Lo ha comunicato su Telegram il capo dell’amministrazione statale regionale di Odessa, Oleh Kiper, come riportato da Ukrinform, Secondo le informazioni, due edifici residenziali sono stati danneggiati e un incendio è scoppiato all’interno di una sartoria.

Attaccato valico di frontiera con la Romania

Colpiti inoltre un valico di frontiera con la Romania e infrastrutture destinate all’export. Sotto attacco anche le regioni di Kherson, Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv, Zhytomyr, Sumy e Dnipro. “In totale, 12 persone sono morte, tra cui un cittadino indiano, e altre decine sono rimaste ferite nell’attacco. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso familiari e persone care”, ha affermato Zelensky.

Il presidente ucraino ha accusato Mosca di pianificare gli attacchi con l’obiettivo di “colpire duramente la popolazione e provocare il maggior numero possibile di vittime” e ha ribadito che il numero delle vittime dipende direttamente dalla disponibilità di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha quindi ringraziato i Paesi che stanno contribuendo alle forniture di sistemi di difesa antimissile, auspicando un aumento delle consegne nei prossimi mesi.