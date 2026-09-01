Morto Enzo Bianchi, il fondatore della Comunità di Bose aveva 83 anni

È morto, all’ospedale Molinette di Torino, Enzo Bianchi. Il fondatore della Comunità monastica di Bose aveva 83 anni. Bianchi, che era stato priore della Comunità fino al 2017, nel 2020 era stato allontanato da Bose per volontà del Vaticano. Dopo quell’esperienza ha fondato Casa della Madia, fraternità monastica situata ad Albiano d’Ivrea.

Sul sito di Casa della Madia “i fratelli e le sorelle” annunciano “con grande dolore la morte di Fr. Enzo Bianchi, fondatore di Bose”. “Il Signore gli mostri il suo volto e gli doni la sua pace” si legge ancora sul sito in cui si specifica che la morte è avvenuta alle 8:27 di martedì mattina.