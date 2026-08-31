Cipro, un sopravvissuto al naufragio traghetto: “Ho visto gente annegare in mare”

I sopravvissuti al naufragio del traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro, in cui hanno perso la vita otto persone, hanno descritto i momenti di terrore vissuti mentre cercavano disperatamente di fuggire dall’imbarcazione che affondava. “Ho visto persone morire in mare perché non sapevano nuotare; alcune, in preda al panico, non hanno afferrato i giubbotti di salvataggio e si sono gettate in acqua per la paura”, ha raccontato un uomo che era a bordo. Le squadre di soccorso stanno cercando 18 persone disperse da quando la nave, con a bordo 267 passeggeri e membri dell’equipaggio, si è capovolta domenica pomeriggio dopo essere partita da Kyrenia, un porto nella parte settentrionale di Cipro, diretta a Tasucu, in Turchia.