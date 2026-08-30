Cipro, si ribalta un traghetto con a bordo 267 persone: almeno 8 vittime. Arrestato il capitano

Un traghetto si è ribaltato a largo di Girne, a Cipro. A bordo si trovavano 267 persone: 259 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Secondo il Kibris Post, le squadre di ricerca e soccorso della Guardia costiera stanno intervenendo e cercando di evacuare i passeggeri, che vengono trasportati a riva e poi in ospedale. Stando alle autorità locali, ci sarebbero 8 vittime. E’ attivo il coordinamento del Centro di gestione delle crisi istituito nella regione. Al momento 17 persone risultano ancora disperse.

Il traghetto è della compagnia Filo Denizcilik. Era in viaggio dal porto di Kyrenia, noto anche come Girne, verso il porto turco di Tasucu, nella provincia di Mersin.

Il primo ministro della Repubblica turca di Cipro del Nord, Unal Ustel – parlando con l’agenzia turca Anadolu – ha confermato le vittime a seguito del naufragio. Ha fatto presente che tutte le risorse disponibili sono state mobilitate per le operazioni di soccorso. “Insieme alla Guardia costiera, il nostro personale si è precipitato sul posto”, ha affermato. “Chiunque avesse una barca è andato a prestare soccorso. Le nostre squadre mediche sono pronte e abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari”. Le autorità stanno monitorando attentamente l’accaduto. “La nave avrebbe dovuto raggiungere la Turchia ieri, ma è partita oggi a causa delle condizioni meteorologiche avverse”, ha spiegato ancora Ustel. “Tuttavia è stata colpita da una prima onda in mare aperto e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo la nave ha iniziato a imbarcare acqua dopo l’arrivo di una seconda onda“.

Ustel ha affermato che il traghetto ha dovuto affrontare condizioni meteorologiche avverse e ha iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo è stata lanciata una richiesta di soccorso, ha aggiunto. Il traghetto ha iniziato a imbarcare acqua a circa 7,5 chilometri dalla costa.

Le autorità locali: “Traghetto affondato a 500 metri di profondità”

Il presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC) Tufan Erhürman ha riferito che il traghetto naufragato al largo di Cipro è stato trascinato a una profondità di 514 metri. Erhürman ha precisato che le operazioni di ricerca e soccorso proseguono attualmente nelle zone vicine alla superficie e ha sottolineato che la Turchia è al fianco della TRNC. “Se ci sono persone all’interno della nave, al momento non sembra molto facile raggiungerle”, ha detto Erhürman, “qui si sta cercando di raggiungerle utilizzando altre tecnologie. Siamo al centro di crisi. I nostri colleghi stanno compiendo uno sforzo enorme. Abbiamo trasportato in ospedale le persone che siamo riusciti a salvare”.

Erdogan: “La Turchia sta coordinando le operazioni di soccorso”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze per le vittime nel naufragio di un traghetto passeggeri al largo di Cipro e ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. “Speriamo di ricevere notizie positive”, ha detto ad Ankara durante un discorso che tenuto alla cerimonia di consegna dei diplomi dell’Accademia Militare Turca.

Per il naufragio arrestate 8 persone, tra cui il capitano

Il primo ministro Ünal Üstel ha reso noto che 8 persone, tra cui il capitano e 7 membri dell’equipaggio, sono stati arrestati per il naufragio del traghetto al largo di Cipro. Lo riporta Hurryet.