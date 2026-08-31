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lunedì 31 agosto 2026

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BIAS International Air Show in Romania, le foto più belle dello spettacolo a Bucarest

BIAS International Air Show in Romania, le foto più belle dello spettacolo a Bucarest
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
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BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026.(AP Photo/Andreea Alexandru)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026.(AP Photo/Andreea Alexandru)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Frecce Tricolori al BIAS, International Air Show in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 29, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)

L’aeroporto Baneasa di Bucarest, in Romania, ha ospitato l’inaugurazione del BIAS International Air Show, con esercitazioni di emergenza da parte dei vigili del fuoco e delle forze speciali della polizia, oltre a esibizioni acrobatiche di squadre provenienti dalla Turchia e dall’Italia. Grandi applausi in particolare per le frecce tricolori la pattuglia acrobatica ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana, che sono tornate a Bucarest dopo 14 anni, portando con sé i loro velivoli MB-339 e un programma incentrato sul volo sincronizzato. La folla ha assistito e fotografato gli aerei mentre tracciavano scie di fumo colorato nel cielo.

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