Aarau, sparatoria a un rave party: morta la 22enne Maria Spinelli, altri italiani tra i feriti

La musica era finita e i partecipanti del rave party ‘Aarau rave Vol. 7’ nella cittadina svizzera di Aarau si stavano dirigendo verso l’uscita. È allora, intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica, che si sono sentite le esplosioni che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d’artificio. Fino a quando qualcuno ha urlato “Tutti a terra!” e si è capito che erano invece spari quelli che rimbombavano. Sul posto è giunta la polizia che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di una giovane di 22 anni, italiana ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Altri 5 presenti al rave, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, sono rimasti feriti. Due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, ma hanno riportato ferite lievi e già nel pomeriggio sono stati dimessi dall’ospedale.

Mentre la polizia ha dato il via a una caccia all’uomo, che ha coinvolto tutti gli agenti del cantone dell’Angrovia al confine con la Germania, e anche i colleghi tedeschi di Friburgo, le autorità svizzere hanno tentato di ricostruire il movente della sparatoria. Tre sono le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile a una resa dei conti. “Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a due diverse armi. In primo luogo, bossoli calibro 9 mm, tipicamente utilizzati nelle pistole, e in secondo luogo, bossoli di un altro tipo, calibro 5,54 e 9 mm, come quelli usati nelle armi lunghe, ad esempio i fucili d’assalto”, ha fatto sapere il capitano di polizia Matthias Schildknecht. E non si esclude che ad aprire il fuoco possa essere stata più di una persona.

Sul posto è stata inviata una task force italiana guidata dall’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia a Berna per assistere le famiglie dei connazionali coinvolti e seguire da vicino gli sviluppi e le indagini. “Seguiamo con attenzione gli sviluppi attraverso la Farnesina e le nostre rappresentanze diplomatiche, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”, ha scritto in un post sui social la premier Giorgia Meloni, dopo aver espresso il proprio “profondo cordoglio” per la morte di Spinelli. Le condoglianze all’Italia sono arrivate anche dal governo svizzero, attraverso il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri Ignazio Cassis. Il dj che si era appena esibito al rave, lo svizzero Tekibo, ha definito sui social la sparatoria “assolutamente straziante”. Riferendosi poi alla 22enne italiana ha aggiunto: “Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo perché ho perso un’amica importante e non ho le parole giuste. Rip M”.