Svizzera, spari sulla folla a un rave party ad Aarau: un morto e 5 feriti gravi

Colpi d’arma da fuoco sono stati sparati sulla folla a un rave party ad Aarau in Svizzera. Secondo i primi accertamenti della polizia la sparatoria ha causato un morto e 5 feriti gravi. Lo riferisce la polizia locale su X che aveva parlato di una “sparatoria notturna” che aveva causato “diverse vittime”. Nel messaggio della polizia cantonale di Argovia rilanciato su X veniva anche chiesto di “tenersi lontani dall’area”. Al momento la situazione è ancora da definire. Il responsabile della sparatoria è ancora ricercato.

Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar.

Die Kantonspolizei Aargau ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

Al momento dell’incidente, si stava svolgendo il rave party ‘Aarau rave Vol. 7’ all’ippodromo del quartiere Schachen di Aarau, nel canton Argovia in Svizzera. I vigili del fuoco hanno isolato l’area. La polizia è ancora alla ricerca del responsabile e chiede a chiunque abbia video o foto dell’evento di rilasciarle alle autorità. A causa delle operazioni in corso, anche la piscina di Aarau rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Keystone-Sda, come riporta ancora Srf. Sui social è stato pubblicato un video nel quale si sentirebbero i colpi d’arma da fuoco sparati nella zona.

JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026



