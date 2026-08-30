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domenica 30 agosto 2026

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Svizzera, spari sulla folla a un rave party ad Aarau: un morto e 5 feriti gravi

Svizzera, spari sulla folla a un rave party ad Aarau: un morto e 5 feriti gravi
Agenti di polizia in Svizzera, foto di archivio. (Martial Trezzini/Keystone via AP)
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La polizia ha chiesto alla popolazione di tenersi lontana dall’area

Colpi d’arma da fuoco sono stati sparati sulla folla a un rave party ad Aarau in Svizzera. Secondo i primi accertamenti della polizia la sparatoria ha causato un morto e 5 feriti gravi. Lo riferisce la polizia locale su X che aveva parlato di una “sparatoria notturna” che aveva causato “diverse vittime”. Nel messaggio della polizia cantonale di Argovia rilanciato su X veniva anche chiesto di “tenersi lontani dall’area”. Al momento la situazione è ancora da definire. Il responsabile della sparatoria è ancora ricercato.

Al momento dell’incidente, si stava svolgendo il rave party ‘Aarau rave Vol. 7’ all’ippodromo del quartiere Schachen di Aarau, nel canton Argovia in Svizzera. I vigili del fuoco hanno isolato l’area. La polizia è ancora alla ricerca del responsabile e chiede a chiunque abbia video o foto dell’evento di rilasciarle alle autorità. A causa delle operazioni in corso, anche la piscina di Aarau rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Keystone-Sda, come riporta ancora Srf. Sui social è stato pubblicato un video nel quale si sentirebbero i colpi d’arma da fuoco sparati nella zona.


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