Auto contro un gruppo di persone a Caen: ci sono morti e feriti

In seguito a una lite nei pressi di un bar a Caen, un uomo ha deliberatamente investito con la sua auto un gruppo di persone nella serata di mercoledì, uccidendo almeno due persone e ferendone una decina, alcune in modo grave. Il sospettato, un uomo di 26 anni, è stato arrestato. “Un’auto ha deliberatamente investito dei pedoni che si trovavano sulla strada pubblica di fronte alla stazione”, ha confermato il prefetto del dipartimento del Calvados, David Clavière, citato dai media francesi.

“Il bilancio è pesante, con due morti, sei persone in condizioni critiche e tre in condizioni gravi ma stabili“, ha dichiarato. “Erano tutti seduti sulla panchina alla fermata dell’autobus. L’auto è arrivata a tutta velocità dalla direzione opposta e ha travolto tutti, tutte le persone che erano sedute sulla panchina”, ha raccontato un testimone a Bfmtv. Il sospetto è stato arrestato poco dopo l’incidente e posto in custodia cautelare. Il prefetto ha dichiarato che l’uomo, nato in Russia, non è noto ai servizi segreti ma alla polizia solo per infrazioni al codice della strada.

Escluso per ora il movente terroristico

“È stata aperta un’indagine per omicidio e violenza intenzionale con arma da fuoco”. Lo ha dichiarato il vice procuratore di Caen, a proposito dell’investimento deliberato di alcuni pedoni che ha provocato due morti e diversi feriti nella serata di mercoledì. Lo riferiscono i media francesi. L’indagine, ha spiegato la prefettura, è stata affidata alla divisione per la criminalità organizzata e specializzata del dipartimento di Calvados. “Al momento non riteniamo, a priori, di avere a che fare con un movente terroristico, ma le indagini sono solo all’inizio”, ha aggiunto. Il sospettato, un uomo di 26 anni, è stato arrestato.