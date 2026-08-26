Iran, Araghchi scrive a Guterres: “Condannare terrorismo economico Usa”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha scritto al Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, e al presidente del Consiglio di sicurezza e agli Stati membri dell’Onu, esortandoli a condannare l’operazione ‘Economic Outcast‘ lanciata dagli Stati Uniti, che ha definito una campagna illegale di “terrorismo economico” contro l’Iran.

“L’obiettivo dichiarato di questa cosiddetta ‘operazione’ è porre fine alle legittime relazioni economiche con l’Iran, con la minaccia di sanzioni secondarie e l’esclusione dal sistema finanziario statunitense”, ha scritto Araghchi nella lettera, pubblicata sul suo canale Telegram. “Il Consiglio di Sicurezza e tutti i membri delle Nazioni Unite si trovano ora di fronte a un momento cruciale“, ha aggiunto Araghchi, affermando che devono scegliere tra difendere l’uguaglianza sovrana, la non ingerenza e i diritti sovrani degli Stati, oppure “sottomettersi all’unilateralismo e alle prepotenze di uno Stato canaglia“. Araghchi ha concluso che l’Iran si riserva il diritto di perseguire “tutte le vie disponibili” per ottenere giustizia, risarcimento e riparazione per i danni causati dalla campagna statunitense.