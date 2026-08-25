Indonesia, a Sumatra si prega nelle strade contro gli incendi

In Indonesia le autorità della provincia di Sumatra Meridionale, quella con il maggior numero di focolai di incendi boschivi, hanno fatto ricorso martedì alle preghiere mentre enormi incendi nelle regioni centrali e occidentali bruciavano vaste aree, creando una nebbia soffocante che ha avvolto alcune città del Paese a maggioranza musulmana più popoloso del mondo. L’iniziativa spirituale arriva in un momento in cui la provincia sta affrontando un periodo di siccità prolungata che ha accentuato il rischio di incendi boschivi e delle torbiere.