Gaza, residenti tra le macerie dopo l’ultimo raid di Israele

Alcuni residenti di Gaza hanno visitato le macerie di un edificio nel centro della città, colpito dall’attacco aereo di Israele che ha causato la morte di un bambino di 4 anni.
Il raid ha centrato il campo profughi di Bureij dopo che i residenti avevano dichiarato di aver ricevuto un avviso di evacuazione dall’esercito israeliano. Una famiglia non è riuscita a fuggire. Secondo l’ospedale Awda, la madre e la sorella del bambino sono rimaste ferite.
Le immagini dell’AP mostrano lastre di cemento crollate, metallo contorto e oggetti domestici sparsi per tutta l’area. Una moschea nelle vicinanze presenta la cupola parzialmente distrutta.
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Alcuni residenti di Gaza hanno visitato le macerie di un edificio nel centro della città, colpito dall’attacco aereo di Israele che ha causato la morte di un bambino di 4 anni.