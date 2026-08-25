Francia, la devastazione dopo il tornado a Pomas: case e auto distrutte

Si contano i danni a Pomas, nel dipartimento dell’Aude, villaggio nel sudovest della Francia, dopo il passaggio martedì mattina di un violento tornado. 39 i feriti, di cui due gravi. 300 le abitazioni danneggiate e numerose le auto distrutte. I residenti sono stati ospitati in ricoveri provvisori. Oltre 1400 famiglie sono rimaste senza elettricità nella zona. Nella regione era in vigore un’allerta temporali e in una stazione meteorologica vicina sono state registrate raffiche di vento superiori a 100 chilometri all’ora.