Burnham a Kiev suona gli Smiths davanti ai soldati ucraini

Il primo ministro britannico Andy Burnham si è esibito con la chitarra davanti ai soldati ucraini mentre si trovava a Kiev per il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. Burnham ha suonato qualche accordo di “Rusholme Ruffians” pezzo della celebre band inglese The Smiths. “È stato un onore trascorrere del tempo con i soldati ucraini a Kyiv. Non so se ora si pentono di avermi dato quella chitarra”, ha scritto scherzando lo stesso primo ministro britannico su Facebook pubblicando la sua esibizione.