Perù: almeno 2 feriti per terremoto 6.7, danni a case e centri sanitari

È di almeno 2 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito il sud del Perù. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che la scossa ha anche danneggiato diverse case, centri sanitari e scuole. Il terremoto ha colpito la regione di Ayacucho, nel sud del Paese, ma è stato avvertito in diverse altre regioni, fra cui Ica, Arequipa, Huancavelica, Apurímac e Cusco, nonché nella capitale, Lima.

L’Istituto geologico Usa (Usgs) ha riferito che la scossa è stata registrata alle 13 ora locale e l’epicentro è stato individuato 38 chilometri a nordovest della città di Upahuacho, nella provincia di Parinacochas, a 66 chilometri di profondità.